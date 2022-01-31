Джонсон летить до Києва, по дорозі він зателефонує Путіну

https://racurs.ua/ua/n166433-djonson-letyt-do-kyieva-po-dorozi-zatelefonuie-putinu.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зателефонує російському лідеру Володимиру Путіну напередодні візиту до України.

Independent повідомляє, що Джонсон поговорить із Путіним 31 січня у другій половині дня, а 1 лютого він разом із очільницею МЗС Ліз Трасс прибуде до України.

Я маю намір сказати Путіну, що нам усім необхідно відійти від краю. Будь-яке вторгнення в Україну, за межі територій, які Росія захопила у 2014 році, буде абсолютною катастрофою для світу і насамперед для Росії, — заявив Джонсон.

Раніше ЗМІ повідомляли, що британський лідер зателефонує Путіну вже після поїздки до Києва.

За даними з Банкової, теми зустрічі Джонсона з президентом Володимиром Зеленським: безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця".

Міністерство закордонних справ України намагається знизити рівень агресії Росії шляхом проведення дипломатичних зустрічей в столиці України. У Києві цього тижня одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем'єр-міністри Великої Британії, Нідерландів та Польщі. Про це повідомили 31 січня у прес-службі МЗС.

Раніше очільник відомства Дмитро Кулеба пояснював, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія «звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію».

Нагадаємо, що саме Лондон одним з перших запропонував Києву летальну зброю для оборони у разі нової ймовірної агресії Росії. Уряд Британії назвав ситуацію довкола України «все більш тривожною» і планує розширити санкції проти Росії.

Джерело: Independent