Джонсон летит в Киев, по дороге позвонит Путину

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонит по телефону российскому лидеру Владимиру Путину накануне визита в Украину.

Independent сообщает, что Джонсон поговорит с Путиным 31 января во второй половине дня, а 1 февраля он вместе с главой МИД Лиз Трасс прибудет в Украину.

Я намерен сказать Путину, что нам всем необходимо отойти от края. Любое вторжение в Украину за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России, — заявил Джонсон.

Раньше СМИ сообщали, что британский премьер позвонит Путину уже после визита в Киев.

По данным Банковой, темы встречи Джонсона с президентом Владимиром Зеленским: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество.

Министерство иностранных дел пытается снизить уровень агрессии России с помощью частого проведения дипломатических встреч в столице Украины. В Киеве на этой неделе будут одновременно находиться с рабочими визитами премьер-министры Великобритании, Нидерландов и Польши. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе МИДа.

Ранее глава ведомства Дмитрий Кулеба объяснял, что благодаря «сетевой дипломатии» интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия «отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию».

Напомним, что именно Лондон одним из первых предложил Киеву летальное оружие для обороны в случае новой вероятной агрессии России. Правительство Британии назвало ситуацию вокруг Украины «все более тревожной» и планирует расширить санкции против России.

Источник: Independent