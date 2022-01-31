Живой щит? В Киев летят лидеры трех стран Европы

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Министерство иностранных дел (МИД) пытается снизить уровень агрессии России путем проведения дипломатических встреч в столице Украины.

В Киеве на этой неделе одновременно будут находиться с рабочими визитами премьер-министры Великобритании, Нидерландов и Польши. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Мы изначально строили дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы знаем, что дипломаты говорят России и что россияне говорят в ответ, — заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Министр пояснил, что благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной происходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.

Через неделю состоится визит в Украину моих коллег из Германии и Франции. Они совершат визит на Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война и с какими проблемами люди там сталкиваются, — подчеркнул он.

Кулеба также подтвердил «разморозку» нормандского процесса и отметил лидерство Франции в этом процессе.

Глава украинской дипломатии добавил, что Украина уже приступила к еще одному направлению работы — привлечению поддержки партнеров для сохранения финансовой и экономической стабильности Украины.

ЕС уже решил предоставить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Канада, США, Дания тоже готовы помогать, — подчеркнул министр.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что частые визиты представителей истеблишмента Запада способствуют безопасности и снижают напряжение.