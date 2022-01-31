Живий щит? До Києва летять лідери трьох країн Європи

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Міністерство закордонних справ (МЗС) намагається знизити рівень агресії Росії шляхом проведення дипломатичних зустрічей в столиці України.

У Києві цього тижня одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем'єр-міністри Великої Британії, Нідерландів та Польщі. Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Ми з самого початку будували дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми знаємо, що дипломати говорять Росії й що росіяни говорять у відповідь, — заявив очільник відомства Дмитро Кулеба.

Міністр пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.

За тиждень відбудеться візит до України моїх колег з Німеччини та Франції. Вони здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, щоб побачити на власні очі, що таке війна та з якими проблемами люди там стикаються, — підкреслив він.

Кулеба також підтвердив «розморозку» нормандського процесу та відзначив лідерство Франції у цьому процесі.

Глава української дипломатії додав, що Україна вже розпочала ще один напрям роботи — залучення підтримки партнерів задля збереження фінансової та економічної стабільності України.

ЄС вже вирішив надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, Канада, США, Данія також готові допомагати, — наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що часті візити представників істеблішменту Заходу сприяють безпеці та знижують напругу.