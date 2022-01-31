«Омікрон» виявили в 20 областях, МОЗ очікує пік спалаху у найближчі тижні

Коронавірус в Україні лютує. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) очікує зростання захворюваності на COVID-19 у найближчі два тижні. В лікарнях для прийому хворих на коронавірус виділено майже 70 тис. ліжок.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, штам «Омікрон» виявлено вже в 20 областях України, а добова кількість хворих на коронавірус за останні три тижні зросла в сім разів. Найбільше підтверджених випадків зараження «Омікроном» — у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

З досвіду інших країн, від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця. Тому найближчі два тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. За тиждень кількість ліжок збільшено на 4 тис. 400, — сказав Ляшко.

Міністр зауважив, що попри дуже високу інтенсивність циркуляції вірусу, країни з високим рівнем охоплення щепленнями мають порівняно менший рівень навантаження в стаціонарах і у відділеннях інтенсивної терапії, ніж у попередніх хвилях.

Ляшко вкотре зауважив, що основні групи ризику — літні люди, люди із хронічними захворюваннями.

Хоча «Омікрон» наступає, за словами міністра, вже другий тиждень поспіль фіксується зниження тижневої кількості проведених щеплень.

За даними МОЗ, найнижчі показники вакцинації за останні сім днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовано у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Найбільшу кількість щеплень було зроблено у Києві, Полтавській Рівненській, Луганській та Харківській областях.