https://racurs.ua/ua/n166423-shoje-na-zastudu-symptomy-omikrona-nazvaly-v-moz.html

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Коронавірус в Україні шириться — новий штам «Омікрон» є схожим на звичайну застуду, тому Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оприлюднило симптоми хвороби.

За даними МОЗ, найпоширенішими серед них є нежить та головний біль. Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

Перелік був створений на основі звітів про підтверджені випадки нового штаму. Відтак, типовими симптомами «Омікрону» є:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Наразі не було знайдено суттєвої відмінності ознак «Омікрону» від симптомів штаму «Дельта», який нині домінує в Україні. У разі зараження на цей штам також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Попри подібність симптомів «Омікрону» до симптомів застуди, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. У небезпеці, перш за все, перебувають ті, хто не пройшов базовий курс вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» продовжує поширюватися і вже має новий різновид. Італійські вчені зафіксували так званий «Омікрон-2».