https://racurs.ua/n166423-pohoje-na-prostudu-simptomy-omikrona-nazvali-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине распространяется — новый штамм «Омикрон» похож на обычную простуду, поэтому Минздрав обнародовал симптомы болезни.

По данным Минздрава, наиболее распространенными среди них являются насморк и головные боли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Перечень был создан на основе отчетов о подтвержденных случаях нового штамма. Следовательно, типичными симптомами «Омикрона» являются:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

Пока не было найдено существенного отличия признаков «Омикрона» от симптомов штамма «Дельта», который сейчас доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т. д.

Несмотря на сходство симптомов «Омикрона» с симптомами простуды, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. В опасности, прежде всего, находятся те, кто не прошел базовый курс вакцинации против COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» продолжает распространяться и уже имеет новую разновидность. Итальянские ученые зафиксировали так называемый «Омикрон-2».