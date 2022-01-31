На Закарпатье обрушился мост с детьми, есть травмированный. Фото: Суспільне

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Ракурс

В Закарпатской области оборвался подвесной мост над горной рекой, на котором находились три подростка. В результате инцидента один ребенок травмировался.

Событие произошло в селе Богдан 30 января около 16.00, рассказала пресс-секретарь Нацполиции на Закарпатье Анна Дан. Об этом сообщает «Суспільне».

Ребята начали прыгать и раскачивать мост, в результате чего он обрушился. 13-летний ребенок получил перелом левой ноги. Остальные парни 15 и 16 лет не травмировались, — сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство за неисполнение родительских обязанностей (ст. 166 УКУ). Родителям грозит пять лет за решеткой.

Видео, на котором зафиксирован момент обрыва моста, Степан Мильчевич обнародовал на странице Facebook.

Напомним, в США мост рухнул на газопровод за несколько часов до приезда Джо Байдена. Инцидент произошел 28 января в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Источник:«Суспільне»