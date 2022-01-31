На Закарпатті обвалився міст із дітьми, є травмований. Фото: Суспільне

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У Закарпатській області обірвався підвісний міст над гірською річкою, на якому знаходилися троє підлітків. Внаслідок інциденту одна дитина травмувалася.

Подія трапилася в селі Богдан 30 січня близько 16.00, розповіла речниця Нацполіції на Закарпатті Ганна Дан. Про це повідомляє «Суспільне».

Хлопці почали стрибати та розгойдувати міст, внаслідок чого він обвалився. 13-річна дитина дістала перелом лівої ноги. Інші хлопці 15 та 16 років не травмувалися, — повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за невиконання батьківських обов’язків (ст. 166 ККУ). Батькам загрожує п’ять років за ґратами.

Відео, на якому зафіксовано момент обриву мосту, Степан Мільчевич оприлюднив на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в США міст упав на газопровід за кілька годин до приїзду Джо Байдена. Інцидент стався 28 січня у Піттсбурзі (штат Пенсільванія).

Джерело: «Суспільне»