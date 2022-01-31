https://racurs.ua/ua/n166421-pragmatyzm-peremagaie-idealy-reznikov-poyasnyv-pozyciu-nimechchyny-schodo-zbroyi.html

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Олексій Резніков, міністр оборони України, заявив, що Німеччина блокує постачання зброї до України через залежність від Російської Федерації.

Він нагадав, що колишні канцлери є членами наглядової ради російського «Газпрому». Таку заяву він зробив в інтерв’ю для «Лівого берега».

Я вважаю несправедливим, що коли йдеться про добудову «Північного потоку-2», офіційні особи Німеччини продовжують декларувати, що допомагати Україні не потрібно, радше надати їй можливість захищатися. А деякі військові взагалі розповідають про те, чий Крим. На жаль, спостерігається дуже потужна залежність Німеччини від Російської Федерації. Це очевидно. Якщо їхні колишні канцлери є членами наглядової ради «Газпрому», можливо, в цьому і закладена відповідь: прагматизм перемагає ідеали, — заявив він.

Зокрема, Резніков вважає, що причиною ненадання зброї Україні може бути «спокутою» Німеччини через наслідки Другої світової війни, але в Україні впевнені, що ця спокута має стосуватися і українського та білоруського народу, які втратили тисячі людей та мають право на самозахист.

Міністр оборони наголосив, що Україна просить від Німеччини лише дати можливість публічно, легально та відкрито придбавати потрібні засоби захисту і зброю через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

Це такий собі Amazone, куди ми наперед платимо гроші, а потім проходимо всі процедури перевірки. У NSPA є наглядова рада, де кожна країна-партнер Альянсу ухвалює рішення за процедурою мовчазної згоди. У березні минулого року Німеччина скористалися своїм правом і письмово оголосила про припинення такої процедури, — розповів він.

Резніков додав, що Німеччина блокувала снайперські комплекси Barrett американського виробництва, і її вихід з процедури мовчазної згоди призвів до блокування усього великого пакета, включно з антидроновими рушницями литовського виробництва, необхідними для того, щоб блокувати роботу безпілотників, які засилають російські війська через лінію зіткнення в ОРДЛО і скидають з них гранати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина надасть Україні військові каски замість летальної зброї. Міністр оборони країни Крістіне Ламбрехт заявила, що уряд готовий передати Україні 5 тис. одиниць касок.

Джерело: Лівий берег