Пластикові пакети в Україні подорожчають з лютого – перелік цін. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n166420-plastykovi-pakety-v-ukrayini-podorojchaut-z-lutogo-perelik-cin.html

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Пластикові пакети в Україні за законом забороняється розповсюджувати безкоштовно. З 1 лютого починає діяти другий етап заборони.

Відтепер ціна великого пластикового пакета складатиме щонайменше 2 грн. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки.

Мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, становитимуть:

2 грн — пакет без ручок і бокових складок;

2,5 грн — пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3 грн — пакет з ручками та боковими складками.

Окрім того, ціни на пакети можна підвищувати, а от безкоштовне поширення пакетів карається штрафом від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн. Повторне порушення — від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн.

За даними Мінекономіки, кожен українець в середньому купує 500 пластикових пакетів щороку. Кожен пакет використовується в основному лише раз та забруднює довкілля.

У відомстві сподіваються, що платні пакети мотивуватимуть українців використовувати багаторазові екологічні торбинки.

Нагадаємо, з 10 грудня в Україна заборонено безкоштовно розповсюджувати надтонкі, тонкі та оксорозкладні пакети, а вже з 10 березня 2022 року їх заборонять повністю.