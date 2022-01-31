Пластиковые пакеты в Украине подорожают с февраля – список цен

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Пластиковые пакеты в Украине по закону запрещается распространять бесплатно. С 1 февраля начинает действовать второй этап запрета.

Теперь цена большого пластикового пакета будет составлять не менее 2 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:

2 грн — пакет без ручек и боковых складок;

2,5 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Кроме того, цены на пакеты можно повышать, а вот бесплатное распространение пакетов наказывается штрафом от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн. Повторное нарушение — от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн.

По данным Минэкономики, каждый украинец в среднем покупает 500 пластиковых пакетов ежегодно. Каждый пакет используется в основном только один раз и загрязняет окружающую среду.

В ведомстве надеются, что платные пакеты будут мотивировать украинцев использовать многоразовые экологические сумки.

Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено бесплатно распространять сверхтонкие, тонкие и оксоразлагаемые пакеты, а уже с 10 марта 2022 года их запретят полностью.