Пластиковые пакеты в Украине подорожают с февраля – список цен

Пластиковые пакеты в Украине подорожают с февраля — список ценhttps://racurs.ua/n166420-plastikovye-pakety-v-ukraine-podorojaut-s-fevralya-spisok-cen.htmlРакурс
Пластиковые пакеты в Украине по закону запрещается распространять бесплатно. С 1 февраля начинает действовать второй этап запрета.
Теперь цена большого пластикового пакета будет составлять не менее 2 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:
- 2 грн — пакет без ручек и боковых складок;
- 2,5 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3 грн — пакет с ручками и боковыми складками.
Кроме того, цены на пакеты можно повышать, а вот бесплатное распространение пакетов наказывается штрафом от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн. Повторное нарушение — от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн.
По данным Минэкономики, каждый украинец в среднем покупает 500 пластиковых пакетов ежегодно. Каждый пакет используется в основном только один раз и загрязняет окружающую среду.
В ведомстве надеются, что платные пакеты будут мотивировать украинцев использовать многоразовые экологические сумки.
Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено бесплатно распространять сверхтонкие, тонкие и оксоразлагаемые пакеты, а уже с 10 марта 2022 года их запретят полностью.