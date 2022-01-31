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Ракурс

Міс США померла за загадкових обставин у Нью-Йорку (ФОТО)

31 січ 2022, 11:52
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Міс США 2019 року Челсі Кріст була знайдена мертвою в Нью-Йорку біля 60-поверхового хмарочоса, в якому вона проживала.

Востаннє її бачили на 29-му поверсі. Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Міс США. Фото: New York Post

Перед смертю 30-річна модель написала записку про те, що хоче залишити все майно своєї матері.

Міс США. Фото: New York PostNew York Post також наводить заяву сім’ї моделі:

Ми спустошені й глибоко засмучені, повідомляючи вам про кончину нашої коханої Челсі. Вона випромінювала яскраве світло, яке наділяло інших людей по всьому світу її красою і силою, — заявили родичі моделі.

Незадовго до своєї смерті Челсі Кріст опублікувала в Instagram пост, де розмітила свою фотографію з підписом: «Нехай цей день принесе вам спокій».







Міс США. Фото: New York PostНагадаємо, раніше ми повідомляли, що міс Всесвіт-2021 була обрана в Ізраїлі, на курорті Ейлат. Найкрасивішою жінкою планети визнали представницю Індії, 21-річну Харнааз Сандху.

Джерело: New York Post

Джерело: Ракурс


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