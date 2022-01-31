Резніков готовий зустрітися з Шойгу, але є умова. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n166418-reznikov-gotovyy-zustritysya-z-shoygu-ale-ie-umova.html

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий зустрітися з головою Міноборони Російської Федерації Сергієм Шойгу за посередництвом західних партнерів.

Такої ініціативи про зустріч не було, але якщо НАТО чи Євросоюз організує в Брюсселі чи Мюнхені, де у лютому відбудеться конференція щодо безпеки, чи під модерацією моїх колег — міністра оборони США чи Великої Британії — чому б ні? — сказав він в інтерв’ю LB.ua.

Резніков заявив, що готовий зустрічатися, розмовляти, відповісти на запитання, чи Україна представляє загрозу РФ, а також поставити свої запитання.

Але саме віч-на-віч розмовляти з представниками Російської Федерації на цьому рівні немає жодного сенсу, — вважає міністр.

За його словами, така зустріч можлива в присутності «потужних модераторів, посередників того ж рівня».

Сьогодні є нормандський формат на рівні президентів, рівні політичних радників, зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. Чому не можуть бути зустрічі на рівні міністрів оборони за участі інших міністрів оборони? — додав голова відомства.













Нагадаємо, Резніков також заявив, що замість мобілізації планується створення Сил територіальної оборони. За його словами, «будуть проведені нормальні польові навчання».

Джерело: LB.ua