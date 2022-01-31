Резников готов встретиться с Шойгу, но есть условие. Фото: DW

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с главой Минобороны Российской Федерации Сергеем Шойгу при посредничестве западных партнеров.

Такой инициативы о встрече не было, но если НАТО или Евросоюз организует на полях Брюсселя или Мюнхена, где в феврале состоится конференция безопасности, или под модерацией моих коллег — министра обороны США или Великобритании — почему бы нет? — сказал он в интервью LB.ua.

Резников заявил, что готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляет ли Украина угрозу РФ, а также задать свои вопросы.

Но именно с глазу на глаз разговаривать с представителями Российской Федерации на этом уровне нет никакого смысла, — считает министр.

По его словам, такая встреча возможна в присутствии «мощных модераторов, посредников того же уровня».

Сегодня есть нормандский формат на уровне президентов, на уровне политических советников, встречи на уровне министров иностранных дел. Почему не могут быть встречи на уровне министров обороны с участием других министров обороны? — добавил глава ведомства.













Напомним, Резников также заявил, что вместо мобилизации планируется создание Сил территориальной обороны. По его словам, «будут проведены нормальные полевые учения».

Источник: LB.ua