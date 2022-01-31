Допрос Порошенко в ГБР длился 15 минут — детали

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Петр Порошенко отказался давать показания следователю по так называемому «угольному делу» и быстро вышел из помещения Госбюро расследований (ГБР).

Пятый президент 31 января также отказался подписывать протокол, что документально зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГБР. В ведомстве пообещали дополнительно рассказать о следующей дате вызова.

Порошенко приехал на допрос в Госбюро расследований со своими адвокатами и охраной. Он пробыл внутри не больше 15 минут. Когда вся делегация вышла, адвокат Илья Новиков сообщил, что его подзащитный отказывается давать какие-либо показания по «угольному делу».

Защита Порошенко считает, что следствие установило уже все, что необходимо, потому что отказывается вызвать на допрос президента Владимира Зеленского и главу фракции СН Давида Арахамию, о чем раньше просили адвокаты Порошенко.

Я точно не буду участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показы. Никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Татарова. Это будет принципиальной позицией, — сказал нардеп.

Порошенко заявил, что вызов на допрос мешает ему заниматься оборонными вопросами страны. Он считает, что «Зеленский специально его кошмарит уголовным делом», чтобы не дать ему помочь армии и организовать международную коалицию в поддержку Украины.

Сегодня я хотел выступить на согласительном совете фракций с инициативой повысить зарплаты военным до 25 тыс., а на фронте — до 50 тыс. Но меня вызвали на допрос, — сказал экс-президент.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило Порошенко о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258−3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Напомним, что Киевский апелляционный суд 28 января перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда Киева от 19 января по избранию меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Заседание перенесли на две недели, поскольку в апелляционный суд все еще не поступили материалы уголовного производства из Печерского суда.