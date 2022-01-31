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Ракурс

Россия отступает — флот РФ вернулся в порты после «учений»

31 янв 2022, 11:25
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Вторжение России в Украину может не состояться — отряды боевых кораблей Черноморского флота РФ после учений в акватории Черного моря вернулись в пункты постоянного базирования в Новороссийске, а также в оккупированный Крым.

В плановых «учениях» приняли участие 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Россияне тренировались устанавливать связь, боролись за выживаемость и проводили противовоздушную, противолодочную и противодиверсионную обороны при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе по морю. Отмечается, что «после планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи кораблей ЧФ продолжат выполнение задач по назначению».

До этого в Южном военном округе РФ сообщили, что провели учения с ударной группой флота в составе фрегата «Адмирал Эссен», других кораблей и катеров. Они отрабатывали ведение морского боя, выполнение боевых стрельб по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.







Артиллерийские стрельбы также проводились по плавучим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом авиабомб САБ-250 со светящихся с самолетов морской авиации и ПВО ЧФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация после учений в Западном военном округе (ЗВО) частично отводит войска от Украины. Российские военные возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Источник: Ракурс


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