Росія відступає — флот РФ повернувся в порти після «навчань»

https://racurs.ua/ua/n166416-rosiya-vidstupaie-flot-rf-povernuvsya-v-porty-pislya-navchan.html

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Вторгнення Росії в Україну може не відбутися — загони бойових кораблів Чорноморського флоту РФ після навчання в акваторії Чорного моря повернулися до пунктів постійного базування в Новоросійську, а також до окупованого Криму.

У нібито планових «навчаннях» взяли участь 20 бойових кораблів у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних та пошуково-ударних груп, а також загону десантних кораблів. Про це повідомляє прес-служба флоту.

Росіяни тренувалися встановлювати зв’язок, боролися за живучість та проводили протиповітряну, протичовнову та протидиверсійну оборони при стоянці на необладнаному рейді, а також на переході по морю. Наголошується, що «після планового технічного обслуговування та поповнення матеріальних запасів екіпажі кораблів ЧФ РФ продовжать виконання завдань за призначенням».

До цього у Південному військовому окрузі РФ повідомили, що провели навчання з ударною групою флоту у складі фрегата «Адмірал Ессен», інших кораблів і катерів. Вони відпрацьовували ведення морського бою, виконання бойових стрільб по мішенях, що імітують кораблі та засоби повітряного нападу умовного супротивника.

Артилерійські стрільби також проводилися по плавучих мінах і повітряних цілях, які імітувалися скиданням авіабомб САБ-250, що світяться, з літаків морської авіації та ППО ЧФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація після навчань у Західному військовому окрузі (ЗВО) частково відводить війська від України. Російські військові повертаються в пункти постійної дислокації.