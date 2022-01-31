Чи оголосять мобілізацію в Україні, розповіли в Міноборони

https://racurs.ua/ua/n166415-chy-ogolosyat-mobilizaciu-v-ukrayini-rozpovily-v-minoborony.html

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Мобілізація в Україні наразі не є необхідною, вважає міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, зараз важливо не поширювати паніку всередині країни.

Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали та приховали, що ворог завтра нападе, — сказав очільник відомства в інтерв’ю LB.ua.

Резніков додав, що замість мобілізації планується створення Сил територіальної оборони. Перші навчання проведуть для голів ОДА, РДА та КМДА.

За його словами, «будуть проведені нормальні польові навчання».

У нас чотири сектори — північ, південь, схід і захід, так само розділені й командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області та Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти та що робити. Потім буде схід, південь і захід, — зазначив Резніков.













Нагадаємо, в Лондоні вважають вкрай малоймовірним, що в разі війни України з Росією британські солдати воюватимуть пліч-о-пліч з бійцями української армії. Проте Британія надасть Україні всю допомогу, яку буде здатна надати.

Джерело: LB.ua