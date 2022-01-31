Объявят ли мобилизацию в Украине, рассказали в Минобороны

https://racurs.ua/n166415-obyavyat-li-mobilizaciu-v-ukraine-rasskazali-v-minoborony.html

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Мобилизация в Украине пока не планируется, заявил министр обороны Алексей Резников. По его мнению, сейчас важно не распространять панику внутри страны.

Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет, — сказал глава ведомства в интервью LB.ua.

Резников добавил, что вместо мобилизации планируется создание Сил территориальной обороны. Первые учения проведут для председателей ОГА, РГА и КГГА.

По его словам, «будут проведены нормальные полевые учения».

У нас четыре сектора — север, юг, восток и запад, так же разделены и командование Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области и Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Потом будет восток, юг и запад, — рассказал Резников.













Напомним, в Лондоне считают крайне маловероятным, что в случае войны Украины с Россией британские солдаты будут воевать бок о бок с бойцами украинской армии. Однако Британия предоставит Украине всю помощь, которую будет способна оказать.

Источник: LB.ua