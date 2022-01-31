«Коктейль» металлов нашли на самой жаркой экзопланете

Планета. Фото: Istock

https://racurs.ua/n166414-kokteyl-metallov-nashli-na-samoy-jarkoy-ekzoplanete.html

Ракурс

«Коктейль» металлов нашли в атмосфере ультрагорячего газового гиганта WASP-189b — там обнаружили железо, никель, хром и диоксид титана, которые дополнительно повышают ее температуру.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Состав атмосферы WASP-189b исследователи рассмотрели с помощью спектрографа HARPS, установленного на 3,6-метровом телескопе европейской Обсерватории Ла-Силья в Чили.

Судя по набору выявленных металлов и их спектрам, атмосфера имеет сложную структуру — на разной ее высоте существуют условия, способствующие конденсации разных металлов. Самой интересной находкой оказался оксид титана, поглощающий коротковолновое ультрафиолетовое излучение. Ученые предполагают, что в атмосфере WASP-189b он образует слой, аналогичный озоновому в атмосфере Земли.

Молодая звезда WASP-189 в 2,3 раза больше Солнца и почти в 18 раз ярче него. Она находится на расстоянии свыше 320 световых лет, в созвездии Весов, и вращается настолько быстро, что заметно сплюснута с полюсов. Температура на ней достигает 3200 °C — это одна из самых жарких среди известных планет.

Напомним, ранее мы сообщали, что поверхность Красной планеты впервые просканировали на сотни метров вглубь. Данные с Марса были собраны 3 февраля 2020 года. Именно в это время на планете был слабый ветер и не создал помех сейсмическим датчикам.