«Коктейль» металів знайшли на найспекотнішій екзопланеті

https://racurs.ua/ua/n166414-kokteyl-metaliv-znayshly-na-nayspekotnishiy-ekzoplaneti.html

Ракурс

«Коктейль» металів знайшли в атмосфері ультрагарячого газового гіганта WASP-189b — там виявили залізо, нікель, хром і діоксид титану, які додатково підвищують її температуру.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Astronomy.

Склад атмосфери WASP-189b дослідники розглянули за допомогою спектрографа HARPS, встановленого на 3,6-метровому телескопі європейської Обсерваторії Ла-Сілья в Чилі.

Судячи з набору виявлених металів та їх спектрів, атмосфера має складну структуру — на різній її висоті існують умови, що сприяють конденсації різних металів. Найцікавішою знахідкою виявився оксид титану, що поглинає короткохвильове ультрафіолетове випромінювання. Вчені припускають, що в атмосфері WASP-189b він утворює шар, аналогічний озоновому в атмосфері Землі.

Молода зірка WASP-189 у 2,3 раза більша ніж Сонце і майже в 18 раз яскравіша за нього. Вона знаходиться на відстані понад 320 світлових років, у сузір’ї Терезів, і обертається настільки швидко, що помітно сплюснута з полюсів. Температура на ній досягає 3200 °C — це одна з найспекотніших серед відомих планет.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поверхню Червоної планети вперше просканували на сотні метрів углиб. Дані з Марса були зібрані 3 лютого 2020 року. Саме в цей час на планеті був слабкий вітер і не створив перешкод сейсмічним датчикам.