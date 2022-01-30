Подписи против войны с Украиной начали собирать в России .Фото: ispc.org.ua

https://racurs.ua/n166401-podpisi-protiv-voyny-s-ukrainoy-nachali-sobirat-v-rossii.html

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Против войны с Украиной в Российской Федерации выступили известные люди.

В России начали собирать подписи против российско-украинской войны под обращением к политическому руководству РФ. Инициаторами и первыми подписантами «Заявления сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» выступили ученые, правозащитники, музыканты и актеры. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Авторы петиции отмечают, что россиян никто не спрашивает об отношении к Украине, а государственные пропагандистские телеканалы показывают лишь тот материал, который формирует ненависть и агрессию к украинцам. В обращении говорится и о том, что война не отвечает интересам России и несет угрозу ее существованию.

Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны — аморальная, безответственная и преступная, и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни моральных целей, — говорится в тексте заявления.

Также отмечается, что безумные действия Кремля ведут к формированию в стране-агрессоре массового антивоенного движения. Говорится также, что «мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это будет нужно, то и остановить войну».

Под заявлением уже подписались музыкант Андрей Макаревич, публицист Андрей Пионтковский, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, режиссеры Гарри Бардин и Владимир Мирзоев, поэтесса Вероника Долина, историки Андрей Зубов и Борис Соколов, правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова и Светлана Ганнушкина, политики Григорий Явлинский и Лев Шлосберг и другие.

Напомним, украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова публично заявила о поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Артистка заявила, что все эти годы Украину «уничтожали изнутри», а причастность Кремля к проблемам в Украине она отвергает.

Источник: «Эхо Москвы»