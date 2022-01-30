Получать энергию от теплых труб научились ученые. Фото: vladtime.ru

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Гибкий термоэлектрический генератор, который способен вращаться вокруг любой горячей поверхности и преобразовывать тепловую энергию в электрическую, разработали ученые.

Открытие представили ученые из американского штата Пенсильвания и Национальной лаборатории возобновляемых источников. Новое устройство позволит еще более эффективно применять эту технологию. Электрический ток образуется, когда электроны движутся от горячей стороны к холодной. Таким образом отработанное тепло преобразуется в электричество. Об этом сообщается на сайте штата Пенсильвания.

Ученые установили, что для добычи энергии можно использовать трубы в промышленных и жилых зданиях, а также транспортных средствах. Во время первого исследования удалось выйти на 150% более высокую удельную мощность, чем любой другой аналог. Увеличенная версия площадью около 8 см сохраняла преимущество удельной мощности на 115%. При размещении на горячей поверхности это позволило получить результат в 56,6 Вт.

Новое изобретение состоит из нескольких пар элементов, каждый из которых напоминает стол с двумя ножками, что соединяются и образуют плоское квадратное устройство. Сначала ученые разместили шесть таких пар вдоль тонкой полоски, а затем использовали гибкую металлическую фольгу и соединили 12 полос вместе, получив приспособление с 72 парами. Между слоями каждой полоски применили жидкий металл для повышения производительности.

Как рассказал заместитель вице-президента по исследованиям и профессор материаловедения и инженерии в Университете штата Пенсильвания Шашанк Прия, если покрыть благодаря новой технологии промышленную электростанцию с трубами длиной в сотни метров, то удастся генерировать огромное количество тепла.

Напомним, NASA планирует создать ядерный реактор для Луны. Космическое агентство и ведущая федеральная лаборатория ядерных исследований США объявили конкурс на предложения по созданию соответствующей системы электроснабжения.