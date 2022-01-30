Германия ужесточила правила въезда для украинцев. Фото: ukrinform.com

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Правила въезда для украинцев в Германию изменились из-за усиления пандемии коронавируса.

Федеративная Республика Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения COVID-19. Изменения при пересечении границы для украинцев изменились с сегодняшнего дня, 30 января. Ограничения будут действовать минимум до 3 марта и затем будут пересмотрены. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сайт института имени Роберта Коха.

Граждане Украины, прибывающие в ФРГ, должны отбыть 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет лишь через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста. Полностью привитых и выздоровевших от ковида это не касается. Перед въездом в Германию украинцам необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации. Дети до 12 лет должны находиться в карантине пять дней, а завершить самоизоляцию они могут без теста на COVID-19.

Отмечается, что эти требования касаются также лиц с любым гражданством, которые за последние 10 дней посещали Украину, Афганистан, Кубу, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур или французскую заморскую территорию Новую Каледонию.

Напомним, Совет Европейского Союза одобрил измененные рекомендации относительно путешествий в условиях пандемии коронавируса, которые теперь не будут привязываться к стране происхождения. Рекомендация странам-членам ЕС вступит в силу 1 февраля 2022 года.

Источник: Deutsche Welle