Німеччина посилила правила в'їзду для українців. Фото: ukrinform.com

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Правила в’їзду для українців до Німеччини змінилися через посилення пандемії коронавірусу.

Федеративна Республіка Німеччина внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження COVID-19. Зміни при перетині кордону для українців змінилися відсьогодні, 30 січня. Обмеження діятимуть щонайменше до 3 березня і потім будуть переглянуті. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на сайт Інституту імені Роберта Коха.

Громадяни України, які прибувають до ФРН, повинні відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п’ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Повністю щеплених та одужалих від ковіду це не стосується. Перед в’їздом до Німеччини українцям необхідно зареєструватись на відповідному сайті та внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років повинні перебувати в карантині п’ять днів, а завершити самоізоляцію вони можуть без тесту на COVID-19.

Зазначається, що ці вимоги стосуються також осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували Україну, Афганістан, Кубу, Пакистан, Гватемалу, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур чи французьку заморську територію Нову Каледонію.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу схвалила змінені рекомендації щодо подорожей в умовах пандемії коронавірусу, які тепер не прив’язуватимуться до країни походження. Рекомендація країнам-членам ЄС набуде чинності 1 лютого 2022 року.

Джерело: Deutsche Welle