Гоночний спорткар X-Bow GT2 отримає дорожню модель. Фото: Autocar

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Спортивний автомобіль X-Bow, який компанія з Австрії KTM створила виключно для перегонів на спеціальних перегонових треках, отримає дорожню версію.

X-Bow презентували у 2008 році, а вже через п’ять років світ побачила й більш потужна версія X-Bow R. У цьому році австрійці запланували випуск новітнього X-Bow GT2, який конкуруватиме з трек-карами Radical Rapture та Dallara Stradale. Новинку побудують навколо вуглепластикового монокока від KTM X-Bow, машина отримає закритий кузов з вуглепластика з інтегрованим сталевим каркасом безпеки. Про це повідомляє видання Autocar.

Під капотом розташується 2,5-літровий п’ятициліндровий турбомотор від Audi RS3. Інженери очікують, що потужність двигуна на задньопривідному купе складе мінімум 600 к. с. Новинку оснастять семиступінчастою секвентальною коробкою передач. Крім того, ця модель отримає мінімально необхідне для сертифікації обладнання, яке дозволить використовувати X-Bow GT2 на дорогах загального користування.

Наразі не розкривається вартість машини та дата її презентації. Щороку автовиробник обіцяє випускати не більше сотні таких спорткарів. Кожну модель «підганятимуть» під побажання клієнта.

Нагадаємо, німецька автомобільна компанія Porsche випустить новинку, яка буде присвячена 50-річчю студії Porsche Design. Автовиробник запланував випустити 750 екземплярів машини 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition, яка базуватиметься на спортивному 911 Targa 4 GTS.

Джерело: Autocar