Гоночный спорткар X-Bow GT2 получит дорожную модель. Фото: Autocar

https://racurs.ua/n166398-gonochnyy-sportkar-x-bow-gt2-poluchit-dorojnuu-versiu-foto.html

Ракурс

Спортивный автомобиль X-Bow, который компания из Австрии KTM создала исключительно для гонок на специальных гоночных треках, получит дорожную версию.

X-Bow презентовали в 2008 году, а уже через пять лет свет увидела и более мощная версия X-Bow R. В этом году австрийцы запланировали выпуск новейшего X-Bow GT2, который будет конкурировать с трек-карами Radical Rapture и Dallara Stradale. Новинку построят вокруг углепластикового монокока от KTM X-Bow, машина получит закрытый кузов из углепластика с интегрированным стальным каркасом безопасности. Об этом сообщает издание Autocar.

Под капотом расположится 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от Audi RS3. Инженеры ожидают, что мощность двигателя на заднеприводном купе составит минимум 600 л. с. Новинку оснастят семиступенчатой секвентальной коробкой передач. Кроме того, эта модель получит минимально необходимое для сертификации оборудование, которое позволит использовать X-Bow GT2 на дорогах общего пользования.

Пока не раскрывается стоимость машины и дата ее презентации. Каждый год автопроизводитель обещает выпускать не более сотни таких спорткаров. Каждую модель будут «подгонять» под пожелания клиента.

Напомним, немецкая автомобильная компания Porsche выпустит новинку, которая будет посвящена 50-летию студии Porsche Design. Автопроизводитель запланировал выпустить 750 экземпляров машины 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition, которая будет базироваться на спортивном 911 Targa 4 GTS.

Источник: Autocar