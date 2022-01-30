Рафаэль Надаль установил рекорд в Австралии. Фото: AustralianOpen

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Ракурс

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил на турнире Australian Open-2022.

В решающем матче, который состоялся в воскресенье, 30 января, 35-летний Надаль дожал вторую ракетку мира — 25-летнего россиянина Даниила Медведева. Представителя страны-агрессора испанец победил со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность тяжелого финала составила 5 часов 24 минуты. Об этом сообщается на веб-странице турнира.

Таким образом, Рафаэль Надаль получил свой 21-й титул на турнирах «Большого Шлема». По этому показателю он уже обошел Роджера Федерера из Швейцарии и серба Новака Джоковича, у которых по 20 титулов. Стоит отметить, что Надалю для выигрыша 21-го титула понадобилось 29 выходов в финал. Федерер и Джокович провели на два матча за титул больше, но чаще проигрывали.

Испанец 13 раз побеждал в Париже, четыре раза в Нью-Йорке и по два раза в Лондоне и Мельбурне. Теперь на его счету две победы на Australian Open, 13 на Roland Garros, две на Wimbledon и четыре на US Open.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович покинул Австралию и не сыграл на Australian Open. Это произошло потому, что документ серба не имел данных о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса.