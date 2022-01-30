У Путина придумали новую причину, почему Украине не место в НАТО. Фото: gazeta.ru

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Против присоединения Украины к НАТО еще сильнее выступают в Российской Федерации.

Москва продолжает настаивать на том, что Украина ни при каких обстоятельствах не должна вступать в Североатлантический альянс. В Кремле отмечают, что это якобы подорвет отношения РФ и Запада. Также страна-агрессор считает, что Украина «не готова» к членству в НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».

Глава МИД РФ добавил, что их абсолютно не устроит то, что при вступлении в Альянс все страны НАТО встанут на защиту Украины. Подчеркнул, что «Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает».

Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет более грубым нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса. Пусть себя утешают тем, что он является оборонительным. Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную, — уверяет Лавров.













Напомним, 26 января США и НАТО направили Российской Федерации свой письменный ответ на так называемые «гарантии безопасности» относительно расширения Североатлантического альянса.

Источник: «Интерфакс»