У Путіна вигадали нову причину, чому Україні не місце в НАТО. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n166396-u-putina-vygadaly-novu-prychynu-chomu-ukrayini-ne-misce-v-nato.html

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Проти приєднання України до НАТО ще дужче виступають у Російській Федерації.

Москва продовжує наполягати на тому, що Україна за жодних обставин не повинна вступати до Північноатлантичного альянсу. У Кремлі наголошують, що це нібито підірве відносини РФ та Заходу. Також країна-агресор вважає, що Україна «не готова» до членства в НАТО. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє «Інтерфакс».

Глава МЗС РФ додав, що їх абсолютно не влаштує те, що під час вступу до Альянсу всі країни НАТО стануть на захист України. Наголосив, що «Україна не готова і жодного внеску у зміцнення безпеки НАТО не зробить».

Це реально підірве відносини з Російською Федерацією, оскільки стане грубішим порушенням офіційного політичного зобов’язання, яке брали на себе президенти США та інших країн-членів Альянсу. Нехай себе втішають тим, що він є оборонним. Нам від цього не легше. Лінія оборони наблизилася вже впритул, — запевняє Лавров.













Нагадаємо, 26 січня США та НАТО направили Російській Федерації свою письмову відповідь на так звані «гарантії безпеки» щодо розширення Північноатлантичного альянсу.

Джерело: «Інтерфакс»