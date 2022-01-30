Данія пообіцяла Україні зброю та військову техніку. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n166395-daniya-poobicyala-ukrayini-zbrou-ta-viyskovu-tehniku.html

Ракурс

Військову допомогу Україні пообіцяла Данія в разі повномасштабного вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю в разі ескалації україно-російського конфлікту. Про це повідомляє видання Jyllands-Posten.

Я не хочу виключати постачання військової техніки в Україну, і у мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили, — наголосила вона.

За словами Фредеріксен, ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, бо існує ризик військових дій в європейських країнах. У разі російського вторгнення в Україну прем'єр обіцяє запровадити проти Москви санкції «безпрецедентного масштабу». Однак Фредеріксен промовчала у відповідь на питання, чи готова Данія надати Україні своїх військових.

Також данський прем'єр упевнена, що країні-агресору варто пояснити, що вона має обрати дипломатичний шлях та дипломатичне рішення.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що перекине війська в країни НАТО Східної Європи. Раніше в Пентагоні заявляли про готовність перекинути 8,5 тис. військових у Східну Європу в разі вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Jyllands-Posten