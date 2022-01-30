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Дания пообещала Украине оружие и военную технику. Фото: ВВС

Дания пообещала Украине оружие и военную технику

30 янв 2022, 16:39
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Военную помощь Украине пообещала Дания в случае полномасштабного вторжения России.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие в случае эскалации украино-российского конфликта. Об этом сообщает издание Jyllands-Posten.

Я не хочу исключать поставку военной техники в Украину, и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали, — подчеркнула она.

По словам Фредериксен, ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, потому что существует риск военных действий в европейских странах. В случае российского вторжения в Украину премьер обещает ввести против Москвы санкции «беспрецедентного масштаба». Однако Фредериксен промолчала в ответ на вопрос, готова ли Дания предоставить Украине своих военных.

Также датский премьер уверена, что стране-агрессору стоит объяснить, что она должна выбрать дипломатический путь и дипломатическое решение.







Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что перебросит войска в страны НАТО Восточной Европы. Ранее в Пентагоне заявляли о готовности перебросить 8,5 тыс. военных в Восточную Европу в случае вторжения России в Украину.

Источник: Jyllands-Posten

Источник: Ракурс


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