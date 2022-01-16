Джокович. Фото: istock

https://racurs.ua/n165783-pervuu-raketku-mira-djokovicha-vygnali-iz-avstralii.html

Ракурс

Новак Джокович, известный сербский теннисист и первая ракетка мира, улетел из Австралии после решения суда о его депортации.

Об этом сообщил министр иммиграции Австралии, передает Reuters.

Первая ракетка мира вылетел в Европу из аэропорта Мельбурна. Он не сыграет на Australian Open. Джокович — действующий обладатель трофея. Теннисист признался, что крайне разочарован сложившейся ситуацией — его уже пытались выдворить из страны.

10 января визу серба аннулировали, так как документ не подразумевал внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что сербский теннисист Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об отмененной визе в Австралию.

Источник: Reuters