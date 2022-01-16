https://racurs.ua/ua/n165783-pershu-raketku-svitu-djokovycha-vygnaly-z-avstraliyi.html

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Новак Джокович, відомий сербський тенісист і перша ракетка світу, залишив Австралію після рішення суду про його депортацію.

Про це повідомив міністр імміграції Австралії, передає Reuters.

Перша ракетка світу вилетів в Європу з аеропорту Мельбурна. Він не зіграє на Australian Open. Джокович — чинний володар трофею. Тенісист зізнався, що вкрай розчарований ситуацією, що склалася, — його вже намагалися видворити зі країни.

10 січня візу серба анулювали, оскільки документ не мав даних про медичний відвід від вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сербський тенісист Новак Джокович виграв апеляцію у справі про скасовану візу в Австралію.

Джерело: Reuters