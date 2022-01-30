Рафаель Надаль встановив рекорд в Австралії. Фото: AustralianOpen

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Ракурс

Іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг на турнірі Australian Open-2022.

У вирішальному матчі, який відбувся у неділю, 30 січня, 35-річний Надаль дотиснув другу ракетку світу — 25-річного росіянина Данила Медведєва. Представника країни-агресора іспанець переміг з рахунком 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Тривалість важкого фіналу склала 5 годин 24 хвилини. Про це повідомляється на веб-сторінці турніру.

Таким чином, Рафаель Надаль здобув свій 21-й титул на турнірах «Великого Шолома». За цим показником він вже обійшов Роджера Федерера зі Швейцарії та серба Новака Джоковича, у яких по 20 титулів. Варто відзначити, що Надалю для виграшу 21-го титулу знадобилося 29 виходів у фінал. Федерер та Джокович провели на два матчі за титул більше, але частіше програвали.

Іспанець 13 разів перемагав у Парижі, чотири рази в Нью-Йорку і по два рази в Лондоні і Мельбурні. Тепер на його рахунку дві перемоги на Australian Open, 13 на Roland Garros, дві на Wimbledon та чотири на US Open.

Нагадаємо, перша ракетка світу Новак Джокович залишив Австралію і не зіграв на Australian Open. Це сталося тому, що документ серба не мав даних про медичний відвід від вакцинації проти коронавірусу.