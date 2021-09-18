Латвія визнала Україну «ризиковою» і змінила правила в’їзду

Латвія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160368-latviya-vyznala-ukrayinu-ryzykovou-i-zminyla-pravyla-v-yizdu.html

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Латвія внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров’я населення та змінила правила в’їзду.

Відтепер до країни можуть потрапити лише вакциновані українці. Про це повідомляє посольство України у Латвії.

У посольстві заявили, що в’їжджати до країни зможуть лише українці, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному додатку «Дія» з QR-кодом.

Наголошується, що у випадку не відображення інформації при спробі сканування QR-коду варто перезавантажити/оновити сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія».

Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії. Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass. lv.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські паспорти вакцинації або так звані COVID-сертифікати визнала Латвія.