Латвия признала Украину «рисковой» и изменила правила въезда

Латвия. Фото: istock

https://racurs.ua/n160368-latviya-priznala-ukrainu-riskovoy-i-izmenila-pravila-vezda.html

Ракурс

Латвия внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения и изменила правила въезда.

Отныне в страну могут попасть только вакцинированные украинцы. Об этом сообщает посольство Украины в Латвии.

В посольстве заявили, что въезжать в страну смогут только украинцы, имеющие COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении «Дія» с QR-кодом.

Отмечается, что в случае отображения информации при попытке сканирования QR-кода стоит перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении «Дія»

Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвии и по прибытии в Латвию. Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass. lv.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские паспорта вакцинации или так называемые COVID-сертификаты признала Латвия.