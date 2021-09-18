Принц Чарльз поделился последними словами отца

Принц Чарльз. Фото: Сплетник

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Принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, рассказал о своем последнем разговоре с отцом.

Диалог состоялся за сутки до смерти принца Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, последняя беседа между отцом и сыном была посвящена празднованию юбилея герцога Эдинбургского. Наследник британского престола принц Чарльз заявил, что 8 апреля он позвонил принцу Филиппу по телефону в Виндзор и пытался поговорить с ним о вечеринке по поводу праздновании его 100-летия, которая должна была состояться в июне.

Принц Чарльз признался, что ему нелегко было поднять эту тему, поскольку он знал, что его отец не любит больших праздников. На расспросы сына по поводу празднования дня рождения герцог Эдинбургский сказал:

Что ж, я должен еще дожить до этого, не так ли? — заявил он.

Принц Чарльз отметил, что ожидал такого ответа от отца. Также он добавил, что разговор о праздновании 100-летия герцога Эдинбургского стал их последним.

Как известно, 9 апреля принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. Официальной причиной смерти мужа британской королевы Елизаветы II назвали преклонный возраст.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Филипп, умерший 9 апреля, навеки останется в памяти членов королевской семьи и всех поклонников британской монархии. Принцесса Евгения публично почтила память 99-летнего дедушки. Она призналась, что хранит в сердце много теплых воспоминаний о нем и раскрыла, что больше всего любил дедушка.

Источник: Daily Mail