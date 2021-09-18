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Ракурс
Спасатели достают тело. Фото: ГСЧС

Затянуло в насос — в Кривом Роге убило трех коммунальщиков (ФОТО, ВИДЕО)

18 сен 2021, 16:49
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В Кривом Роге трое работников водоканала «Кривбассводоканал» погибли во время выполнения работ.

Трех мужчин затянуло в насос. Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

Мужчин нашли мертвыми в конструкции горизонтального отстойника на глубине шесть метров. Спасатели с помощью лестницы спустились на дно отстойника и веревкой подняли тела погибших мужчин 1962, 1982 и 1978 годов рождения.

Спасатели достают тело. Фото: ГСЧССообщается, что причиной смерти мужчин во время работ могло быть отравление парами аммиака.


По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черкассах умер 7-летний мальчик, который находился в больнице в тяжелом состоянии из-за пыток.

Источник: Ракурс


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