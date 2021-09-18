Рятувальники дістають тіла. Фото: ДСНС

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У Кривому Розі троє працівників водоканалу «Кривбасводоканал» загинули під час виконання робіт.

Трьох чоловіків затягнуло в насос. Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

Чоловіків знайшли мертвими в конструкції горизонтального відстійника на глибині шість метрів. Надзвичайники за допомогою драбини спустились на дно відстійника та мотузкою підняли тіла загиблих чоловіків 1962, 1982 та 1978 років народження.

Повідомляється, що причиною смерті чоловіків під час робіт могло бути отруєння парами аміаку.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Черкасах помер 7-річний хлопчик, який перебував у лікарні в тяжкому стані через катування.