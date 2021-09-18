Принц Чарльз поділився останніми словами батька

Принц Чарльз. Фото: Сплетник

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Принц Чарльз, син королеви Єлизавети II і принца Філіпа, розповів про свою останню розмову з батьком.

Діалог відбувся за добу до смерті принца Філіпа. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, остання розмова між батьком і сином була присвячена святкуванню ювілею герцога Единбурзького. Спадкоємець британського престолу принц Чарльз заявив, що 8 квітня він подзвонив принцу Філіпу телефоном у Віндзор і намагався поговорити з ним про вечірку з приводу святкування його 100-річчя, яка повинна була відбутися в червні.

Принц Чарльз зізнався, що йому важко було підняти цю тему, оскільки він знав, що його батько не любить великих свят. На розпитування сина з приводу святкування дня народження герцог Единбурзький сказав:

Що ж, я повинен ще дожити до цього, чи не так? — заявив він.

Принц Чарльз зазначив, що очікував такої відповіді від батька. Також він додав, що розмова про відзначення 100-річчя герцога Единбурзького стала їх останньою.

Як відомо, 9 квітня принц Філіп помер у віці 99 років, не доживши двох місяців до столітнього ювілею. Офіційною причиною смерті чоловіка британської королеви Єлизавети II назвали похилий вік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Філіп, який помер 9 квітня, навіки залишиться в пам’яті членів королівської сім’ї і всіх шанувальників британської монархії. Принцеса Євгенія публічно вшанувала пам’ять 99-річного дідуся. Вона зізналася, що зберігає в серці багато теплих спогадів про нього і розкрила, що найбільше любив дідусь.

Джерело: Daily Mail