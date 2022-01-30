Отримувати енергію від теплих труб навчилися вчені. Фото: vladtime.ru

https://racurs.ua/ua/n166400-otrymuvaty-energiu-vid-teplyh-trub-navchylysya-vcheni.html

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Гнучкий термоелектричний генератор, який здатний обертатися навколо будь-якої гарячої поверхні та перетворювати теплову енергію в електричну, розробили вчені.

Відкриття представили вчені з американського штату Пенсільванія та Національної лабораторії відновлюваних джерел. Новий пристрій дозволить ще більш ефективно застосовувати цю технологію. Електричний струм утворюється, коли електрони рухаються від гарячої сторони до холодної. Таким чином відпрацьоване тепло перетворюється в електрику. Про це повідомляється на сайті штату Пенсильванія.

Науковці встановили, що для видобутку енергії можна використовувати труби в промислових і житлових будівлях, а також транспортних засобах. Під час першого дослідження вдалося вийти на 150% вищу питому потужність, ніж будь-який інший аналог. Збільшена версія площею близько 8 см зберігала перевагу питомої потужності на 115%. При розміщенні на гарячій поверхні це дозволило отримати результат в 56,6 Вт.

Новий винахід складається з декількох пар елементів, кожен з яких нагадує стіл з двома ніжками, які з'єднуються та утворюють плоский квадратний пристрій. Спочатку вчені розмістили шість таких пар уздовж тонкої смужки, а потім використовували гнучку металеву фольгу і з'єднали 12 смуг разом, отримавши пристосування з 72 парами. Між шарами кожної смужки застосували рідкий метал для підвищення продуктивності.

Як розповів заступник віце-президента з досліджень та професор матеріалознавства та інженерії в Університеті штату Пенсільванія Шашанк Прія, якщо покрити завдяки новій технології промислову електростанцію з трубами довжиною в сотні метрів, то вдасться генерувати величезну кількість тепла.

Нагадаємо, NASA планує створити ядерний реактор для Місяця. Космічне агентство та провідна федеральна лабораторія ядерних досліджень США оголосили конкурс на пропозиції щодо створення відповідної системи електропостачання.