Підписи проти війни з Україною почали збирати в Росії. Фото: ispc.org.ua

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Проти війни з Україною у Російській Федерації виступили відомі люди.

У Росії почали збирати підписи проти російсько-української війни під зверненням до політичного керівництва РФ. Ініціаторами та першими підписантами «Заяви прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві» виступили науковці, правозахисники, музиканти та актори. Про це повідомляє «Ехо Москви».

Автори петиції наголошують, що росіян ніхто не запитує про ставлення до України, а державні пропагандистські телеканали показують лише той матеріал, який формує ненависть та агресію до українців. У зверненні йдеться й про те, що війна не відповідає інтересам Росії й несе загрозу її існуванню.

Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни — аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестись від імені народів Росії. У такої війни не може бути ні легітимних, ні моральних цілей, — йдеться в тексті заяви.

Також зазначається, що шалені дії Кремля ведуть до формування в країні-агресорі масового антивоєнного руху. Йдеться й також, що «ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну».

Під заявою вже підписалися музикант Андрій Макаревич, публіцист Андрій Піонтковський, акторка Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, режисери Гаррі Бардін та Володимир Мірзоєв, поетеса Вероніка Доліна, історики Андрій Зубов та Борис Соколов, правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова та Світлана Ганнушкіна, політики Григорій Явлінський та Лев Шлосберг та інші.

Нагадаємо, українська телеведуча та акторка Сніжана Єгорова публічно заявила про підтримку президента Російської Федерації Володимира Путіна. Артистка заявила, що всі ці роки Україну «знищували зсередини», а причетність Кремля до негараздів в Україні вона відкидає.

Джерело: «Ехо Москви»