В Лондоне сообщили, будут ли перебрасывать войска в Украину

Британские военнослужащие. Фото: topcor.ru

https://racurs.ua/n166403-v-londone-soobschili-budut-li-perebrasyvat-voyska-v-ukrainu.html

Ракурс

Великобритания не планирует направлять боевые подразделения в Украину в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации.

В Лондоне считают крайне маловероятным, что в случае войны Украины с Россией британские солдаты будут воевать бок о бок с бойцами украинской армии. Однако Британия предоставит Украине всю помощь, которую будет способна оказать. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в интервью BBC.

Также дипломат подчеркнула, что с высокой уверенностью можно предположить, что Россия может планировать нападение на Украину.

Напомним, 21 января издание The Times сообщило, что Великобритания планирует отправить сотни дополнительных военных в соседние с Украиной страны НАТО для сдерживания России.

Сейчас Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1 тыс. 200 человек в Эстонии, где находятся 830 военных, танки, боевые машины, артиллерия, инженеры, средства ПВО и разведки. Еще 140 британских военнослужащих в рамках усиленной миссии НАТО находятся в Польше. Лондон рассматривает возможность усиления этих миссий путем сотен более боеспособных солдат, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.

А 30 января британский премьер Борис Джонсон заявил, что рассматривается вопрос о размещении значительного количества войск, военных кораблей и истребителей в Восточной Европе, чтобы противостоять враждебности Кремля к Украине.

Источник: BBC