Найденная в Мексике статуя человека-койота. Фото: iz.ru

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Скульптура человека-койота, которая была найдена в Мексике, пролила свет на существующую на континенте до прибытия европейцев древнюю цивилизацию.

Человека-койота с Такамбаро нашли археологи из Национального института антропологии и истории еще почти 30 лет назад во время дренажных работ в районе Льянос-де-Каникуаро, где в древности тараскская цивилизация построила город Цинцунца. Эта цивилизация в 1400—1521 годах н. э. доминировала на значительной части западной Мексики, занимая площадь более 75 тыс. кв. км. Об этом сообщает ресурс HeritageDaily.

Эта скульптура изображает человека-койота, сидящего на троне из базальта высотой 1,08 м и шириной 45 см. Статуя находилась в частной собственности до тех пор, пока ее не вернули в государственную собственность, как важный археологический памятник тараскской цивилизации. Суд постановил, что статуя является «собственностью нации».

По словам археолога Хосе Луис Пунцо, в районе Льянос-де-Каникуаро нашли много изображений духов койотов, хотя не все из них были такими же высокими или замысловато вырезанными, как обнаруженная заново скульптура. Ученый говорит, что одна из гипотез заключается в том, что скульптуры человека-койота могут представлять династию, правившую этим местом в доиспанские времена.

Напомним, в январе в тайнике неподалеку от Берлина нашли 41 древнюю монету, которая была отчеканена более 2 тыс. лет назад. Ученые говорят, что это первый известный кельтский золотой клад в Бранденбурге.

Источник: HeritageDaily