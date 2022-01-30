Знайдена в Мексиці статуя людини-койота свідчить про древню цивілізацію

Знайдена в Мексиці статуя людини-койота. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n166402-znaydena-v-meksyci-statuya-ludyny-koyota-svidchyt-pro-drevnu-cyvilizaciu.html

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Скульптура людини-койота, яка була знайдена в Мексиці, пролила світло на існуючу на континенті до прибуття європейців стародавню цивілізацію.

Людину-койота з Такамбаро знайшли археологи з Національного інституту антропології та історії ще майже 30 років тому під час дренажних робіт в районі Льянос-де-Канікуаро, де в давнину тараскська цивілізація побудувала місто Цинцунца. Ця цивілізація у 1400−1521 роках н. е. домінувала на значній частині західної Мексики, займаючи площу понад 75 тис. кв. км. Про це повідомляє ресурс HeritageDaily.

Ця скульптура зображує людину-койота, що сидить на троні з базальту висотою 1,08 м і шириною 45 см. Статуя перебувала в приватній власності до тих пір, поки її не повернули у державну власність, як важливий археологічний пам’ятник тараскської цивілізації. Суд постановив, що статуя є «власністю нації».

За словами археолога Хосе Луїс Пунцо, в районі Льянос-де-Канікуаро знайшли багато зображень духів койотів, хоча не всі з них були такими ж високими або хитромудро вирізаними, як виявлена заново скульптура. Науковець каже, що одна з гіпотез полягає в тому, що скульптури людини-койота можуть представляти династію, що правила цим місцем в доіспанські часи.

Нагадаємо, у січні в схованці неподалік від Берліна знайшли 41 стародавню монету, яка була викарбувана понад 2 тис. років тому. Науковці кажуть, що це перший відомий кельтський золотий скарб у Бранденбурзі.

Джерело: HeritageDaily