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Ракурс
Британські військовослужбовці. Фото: topcor.ru

У Лондоні повідомили, чи перекидатимуть війська в Україну

30 січ 2022, 21:22
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Велика Британія не планує направляти бойові підрозділи до України у разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

У Лондоні вважають вкрай малоймовірним, що в разі війни України з Росією британські солдати воюватимуть пліч-о-пліч з бійцями української армії. Проте Британія надасть Україні всю допомогу, яку буде здатна надати. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс в інтерв’ю BBC.

Також дипломат наголосила, що з високою впевненістю можна припустити, що Росія може планувати напад на Україну.

Нагадаємо, 21 січня видання The Times повідомило, що Велика Британія планує відправити сотні додаткових військових до сусідніх з Україною країн НАТО для стримування Росії.

Наразі Велика Британія очолює бойову групу чисельністю 1 тис. 200 осіб в Естонії, де перебувають 830 військових, танки, бойові машини, артилерія, інженери, засоби ППО та розвідки. Ще 140 британських військовослужбовців у межах посиленої місії НАТО перебувають у Польщі. Лондон розглядає можливість посилення цих місій шляхом сотень більш боєздатних солдатів, які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни.







А 30 січня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що розглядається питання про розміщення значної кількості військ, військових кораблів та винищувачів у Східній Європі, щоб протистояти ворожості Кремля до України.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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