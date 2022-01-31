Допит Порошенка в ДБР тривав 15 хвилин - деталі

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Ракурс

Петро Порошенко відмовився давати покази слідчому у так званій «вугільній справі» та швидко вийшов із приміщення Держбюро розслідувань (ДБР).

П’ятий президент 31 січня також відмовився підписувати протокол, що документально зафіксовано, повідомили у прес-службі ДБР. У відомстві пообіцяли додатково розповісти про наступну дату виклику.

Порошенко сьогодні приїхав на допит у Держбюро розслідувань зі своїми адвокатами та охороною. Він пробув усередині будинку не довше 15 хвилин. Коли уся делегація вийшла, адвокат Ілля Новіков повідомив, що його підзахисний відмовляється давати будь-які свідчення щодо «вугільної справи».

Захист Порошенка вважає, що слідство встановило вже все, що необхідно, тому що відмовляється викликати на допит президента Володимира Зеленського та голову фракції СН Давіда Арахамію, про що раніше просили адвокати Порошенка.

Я точно не буду брати участі у цьому шоу. Я не буду брати участі і давати будь-які покази. Ніякої співпраці з мого боку не буде, бо це тільки легітимізує злочинні дії Зеленського і Татарова. Це буде принциповою позицією, — сказав нардеп.

Порошенко заявив, що виклик на допит заважає йому опікуватися оборонними питаннями країни. Він вважає, що «Зеленський спеціально його кошмарить кримінальною справою», щоби не дати йому допомогти армії та організувати міжнародну коаліцію на підтримку України.

Сьогодні я мав на погоджувальній раді фракцій виступити з ініціативою підвищити зарплати військовим до 25 тис., а на фронті — до 50 тис. Але мене викликали на допит, — сказав екс-президент.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258−3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарги на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання Петру Порошенку.

Засідання перенесли на два тижні, оскільки до апеляційного суду упродовж двох тижнів не надійшли матеріали кримінального провадження з Печерського суду.