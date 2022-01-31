Мисс США. Фото: New York Post

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Ракурс

Мисс США 2019 года Челси Крист была найдена мертвой в Нью-Йорке возле 60-этажного небоскреба, в котором она проживала.

Последний раз ее видели на 29-м этаже. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Перед смертью 30-летняя модель написала записку, что хочет оставить все имущество своей матери.

New York Post также приводит заявление семьи модели:

Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Челси. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой, — заявили родственники модели.

Незадолго до своей смерти Челси Крист опубликовала в Instagram пост, где разметила свою фотографию с подписью: «Пусть этот день принесет вам покой».

Напомним, ранее мы сообщали, что Мисс Вселенная-2021 была избрана в Израиле, на курорте Эйлат. Самой красивой женщиной планеты признали представительницу Индии, 21-летнюю Харнааз Сандху.

Источник: New York Post